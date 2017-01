Fire arrestert etter mann ble torturert i anti-Trump-video

ANNONSE

Chicago rystes av en Facebook-video der en 18 år gammel psykisk utviklingshemmet gutt blir utsatt for brutal vold. I videoklippet blir 18-åringen trakasert både verbalt og fysisk.

Overgriperne slår og sparker 18-åringen samtidig som de roper blant annet «fuck Donald Trump» og skjellsord mot hvite personer.

Nå bekrefter Chicago-politiet at de fire gjerningspersonene er tiltalt for hatkriminalitet.

MISHANDLET: Fire personer er pågrepet etter at en person ble utsatt for vold av fire personer, etter å ha kommet med anti-Trump-slagord. Mannen skal ha blitt bundet før han ble voldelig mishandlet. Det hele ble filmet, og vist som en direktesending på Facebook.

I tillegg til å bli slått og sparket, viser videoklippet at overgriperne skjærer av gutten klær og hår, og samtidig skjærer han i hodebunnen så han begynner å blø. 18-åringen ser ut til å bli holdt der mot sin vilje, og er bundet på hendene, i tillegg til at munnen er teipet igjen.

- Det er kvalmende. Man begynner å lure på hva som kan drive mennesker til å behandle noen på den måten, sier politioverbetjent Eddie Johnson til Chicago Tribune.

To menn og to kvinner er arresterte i forbindelse med saken.

- Jeg har jobbet som politi i 28 år, og jeg har sett ting man ikke skal trenge å se, sier Johnson videre.

- Jeg skal ikke si at det sjokkerte meg, men det er kvalmende, fortsetter han.

PÅGREPET: Fire personer er pågrepet i forbindelse med saken.

Gutten ble meldt savnet på mandag, etter at han forsvant fra en McDonalds. Ifølge The Guardian skal han tilbragt minst 24 timer, og kanskje opp mot 48 timer sammen med overgriperne.

Guttens foreldre skal etter hvert ha mottatt tekstmeldinger fra noen som hevdet at de holdt gutten fanget. Samtidig som at politiet etterforsket tekstmeldingene, dukket videoen opp på Facebook. Like etter ble han funnet av Chicago-politiet, ifølge Chicago Tribune.

