Fire drept i nytt angrep i mexicansk turistområde

To skyteepisoder har denne uken rammet et av Mexicos mest populære turistområder. Det siste var rettet mot statsadvokatens kontor i byen Cancún.

Angrepet skjedde på høylys dag tirsdag, dagen etter at fem personer, deriblant tre utlendinger, ble drept i et angrep mot en elektronikafestival i feriebyen Playa del Carmen noen mil unna.

Skuddvekslingen i Cancún krevde fire liv: én politimann og tre angripere. Fem andre angripere ble pågrepet, opplyser guvernøren Carlos Joaquin Gonzales. Skytingen skapte panikk i den karibiske kystbyen.

Det er ikke klart om de to skyteepisodene har noen sammenheng, men volden har skapt frykt i et område av Mexico som til nå har vært relativt fredelig, og som er et yndet feriemål for mange amerikanere, canadiere og europeere. Motivene bak angrepene er ikke kjent, men politiet mener de er knyttet til organisert kriminalitet.

Ifølge lokale medier har politiet satt opp tre kontrollposter ved hotellområdet i Cancún, som ligger noen kilometer unna statsadvokatens kontor.

Blant byens innbyggere øker frykten for mer vold. Like etter skytingen tirsdag ble det meldt om skyting i et kjøpesenter i sentrum av byen, der hundrevis av redde mennesker strømmet ut på gatene. Men politiet fant ingen tegn til at det hadde skjedd noe kriminelt her, og det hele var trolig falsk alarm. (©NTB)

