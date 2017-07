Fire knivstukket på sykehus i Sverige

20 personer innblandet i bråk på Härnosand sykehus i Nord-Sverige.

Fire personer skal ha blitt knivstukket på et sykehus i Härnösand i Norrland i sammenheng med et større bråk som involverte rundt 20 personer.

Tilstanden til de fire er ukjent.

Dette opplyser svensk politi på sine hjemmesider.

Den svenske avisen Expressen skriver at plitiet er på stedet og leter etter antatte gjerningspersoner. Politiket venter at det blir en omfattende arbeid, og at de ikke kommer til å gi ut mer informasjon på nåværende tidspunkt.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 16.31 mandag. Härnösand ligger rundt fem mil nord for Sundsvall.

