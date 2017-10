Firma gir ikke-røykere en uke ekstra ferie

Et smart insentiv for å få folk til å slutte å røyke?

Et japansk firma gitt sine ikke-røykende ansatte ekstra seks dager lønnet ferie i året. Årsaken er at de uten sigaretter klaget på at de jobbet mer enn de som tok seg røykepauser. Det skriver Telegraph.

- Sjefen vår hørte på klagene og var enig, og derfor gir vi de som ikke røyker ekstra fridager for å kompensere, sier talsmann for selskapet, Hirotaka Matsushima.

Piala Inc, som holder til i Tokyo, innførte den ekstra ferieuka for ikke-røykere i september, men allerede har mange av de ansatte tatt i bruk fordelen. Så langt har 30 av selskapets 120 ansatte tatt ut ekstra fridager.

Irritasjonene blant de som ikke benytter sigaretter var ekstra stor, ettersom selskapet holder til i 28. etasje. For å få seg en blås, må man ned på bakkenivå, og dermed tar hver røykepause et kvarter.

- Jeg håper å oppmuntre ansatte til å slutte å røyke gjennom slike tiltak, heller enn straff, sier direktør Takao Asuka.

Fire personer har så langt sluttet å røyke.

I Japan røyker 21,7 prosent av den voksne befolkningen, og andelen er høyest blant de eldste og menn. I Norge er tallet 12 prosent daglige røykere.

