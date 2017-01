Flere drept i eksplosjon i Izmir i Tyrkia

En politimann og en rettsbetjent ble drept i eksplosjonen, ifølge tyrkiske medier. Ytterligere elleve personer er såret, ifølge nyhetsbyrået Dogan.

Eksplosjonen fant sted nær et rettslokale i Izmir, Tyrkias tredje største by som ligger ved Egeerhavet.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu har politiet drept to av de mistenkte gjerningspersonene i en skuddveksling i etterkant av eksplosjonen.

Politiet leter etter en tredje mistenkt, som skal være iført svart frakk og en hvit beret.

Flere ambulanser ble sendt til stedet, og de sårede er brakt til sykehus. Distriktsordfører Hasan Karadag sier til NTV at tilstanden er alvorlig for en av de sårede.

Tyrkiske myndigheter har lagt ned forbud om å rapportere om hendelsen, sier en Dogan-journalist til CNN Türk.

VIDEO: Sound of gunfire following reported car bomb explosion in #Izmir #Turkey. - @TheAnkaraTimes pic.twitter.com/RkOp6jUWQu