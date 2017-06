Flere drepte etter to hendelser i London natt til søndag

ANNONSE

En varebil har kjørt inn i fotgjengere ved London Bridge. Flere skal være skadd og minst en drept.

Politiet rykket også ut til to andre hendelser ved Borough Market og Vauxhall. Like før klokken 02.00 blir det kjent at hendelsen ved Vauxhall ikke er tilknyttet de to andre, som begge blir behandlet som terrorhandlinger.

Theresa May: - Mulig terrorhandling



Ifølge BBC skal politiet være på jakt etter tre mistenkte. BBC-reporter Holly Jones, som var tilstede på broen under hendelsen, beskriver en hvit varebil som kjørte i det hun antar var rundt 80 kilometer i timen.

Statsminister Theresa May sier den «grusomme hendelsen» i London blir behandlet som «en mulig terrorhandling». May vil lede et hastemøte i regjeringens krisekomité COBRA søndag etter voldshendelsene i London, melder NTB.

MINST EN er drept etter to hendelser i London natt til søndag.

Knivstikking ved Borough Market

Rundt midnatt melder politiet på Twitter om en ny hendelse ved Borough Market, kun et par kvartaler fra London Bridge. Politiet rykket ut med væpnede patruljer.

En sikkerhetsvakt som jobber i området fortalte BBC at han så fire mennesker bli knivstukket av tre mennesker. Sikkerhetsvakten, som ikke ønsker å bli navngitt, forteller videre at mange skrek og løp bort fra stedet. En av de som ble knivstukket skal ha vært en kvinne i begynnelsen av 20-årene, ifølge sikkerhetsvakten.

Øyevitner sier til BBC at de kom ut av puber og fikk beskjed av politiet om å løpe så fort de kunne vekk fra området.

- Mange skudd ble avfyrt



På Twitter skriver politiet at skudd skal være avfyrt ved Borough Market. Et vitne bekrefter dette overfor BBC:

- Mange skudd ble avfyrt. To mennesker lå på gulvet bak kirken, med to eller tre mennesker stående over dem, sier Kumi de Costa, som var på Borough Market med to venner.

De havnet midt i hendelsen da de ble stående i en taxi i en enveiskjørt gate. Ifølge de Costa var det rundt 50 politibetjenter der, alle bevæpnet.

- Et par ganger la vi oss ned på gulvet i taxien fordi det var så mye skyting rundt oss, forteller de Costa.

Hendelse ved Vauxhall - ikke relatert



Rundt kvart på ett melder Metropolitan Police at politiet har rykket ut til en ny hendelse ved Vauxhall, rundt 3,5 kilometer sørvest for London Bridge.

Rundt 01.50 skriver politiet på Twitter at hendelsen ved Vauxhall var en knivstikking, men at den ikke var relatert til hendelsene ved London Bridge og Borough Market.

Vauxhall Station ble stengt, men skal nå være åpnet igjen, melder BBC.

