I Italia omkom fire italienere torsdag da et stykke med is løsnet fra fjellsiden de klatret i. Tidligere samme dag omkom to spanske klatrere i en ulykke i de franske Alpene. Også her omkom de to som følge av at is løsnet fra fjellsiden.

Høye temperaturer og sol de siste dagene har ført til at is kan løsne, opplyser redningsarbeidere.