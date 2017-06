Flere overgrepsanmeldelser på Liseberg

ANNONSE

– Vi ser en økende tendens og at flere anmelder seksuelle overgrep i løpet av de siste årene. Vi vet ikke om det kommer av at det skjer flere overgrep eller om det er slik at flere tør å prate om det, sier pressetalskvinne Annika Risberg på Liseberg til Expressen.

En 13 år gammel jente som nylig gikk i en spøkelsesattraksjon i parken, opplevde at en 17 år gammel gutt plutselig begynte å ta henne på brystene. En annen jente ble tatt på rumpa da hun sto i en kø inne på området. En kvinne opplevde plutselig å få en finger mellom beina. De tre overgrepene på Liseberg er noen flere som har blitt politianmeldt siden januar i fjor, ifølge avisa.

– Jeg synes det er veldig trist at unge kvinner skal oppleve slike ting. Det er for jævlig at dette skjer, sier sjef for Gøteborgspolitiet, Anders Börjesson til Expressen.

Han etterforsker de fleste av anmeldelsene og mener det er vanskelig å svare på om det er flere overgrep eller at det er flere som tør å anmelde.

– Men det er veldig viktig å få fram at mennesker som har opplevd noe som dette, bør anmelde. Vi har alltid en diskusjon med arrangøren om hvordan man kan forebygge dette, sier politisjefen.

