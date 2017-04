Flere pågrepet under Trump-demonstrasjoner

ANNONSE

Med plakater med påskrifter som "Hva er det han gjemmer?" og "Ekte menn betaler skatten sin" møtte flere tusen demonstranter opp i Washington lørdag.

Demonstrasjonen i Washington var en av flere hundre over hele USA. Markeringene holdes samme dag som amerikanerne skal levere sine skattemeldinger, og demonstrasjonen har fått navnet "skattemarsjen".

Sammenstøt

I Berkeley i delstaten California barket demonstranter og støttespillere av Trump sammen i flere slåsskamper gjennom dagen. Trump-supportere kunngjorde at de skulle ha en "patriot-dag" i Martin Luther King jr.-parken i sentrum av byen lørdag formiddag, som ble møtt av en motdemonstrasjon. Opprørspoliti satte opp gjerder for å skille de to gruppene, men det gikk ikke lang tid før folk gikk til angrep på hverandre med slag og spark.

Opprørspoliti har pågrepet minst fire personer i tumultene, skriver Associated Press, mens CNN melder at antallet er oppe i 14.

Da politiet fikk sperregjerdene på plass igjen, begynte demonstranter å rope til hverandre.

–Du kan dra tilbake til 60-tallet, ropte en Trump-støttespiller.

–Du kan dra tilbake til 1400-tallet, ropte en demonstrant tilbake.

–Skattepenger på ferie

Også folkevalgte demokrater deltok i protestene, blant dem kongresskvinnen Maxine Waters fra California. Hun kom med en tydelig beskjed til presidenten.

– Donald Trump, du vet virkelig hvordan bruke våre skattepenger på dine ukentlige turer til Mar-a-Lago, sa Waters.

Også i Palm Beach i Florida, hvor presidenten oppholder seg på feriestedet Mar-a-Lago, hadde flere hundre demonstranter møtt opp for å oppfordre presidenten til å legge fram selvangivelsen.

Under revisjon

Markeringene lørdag er organisert av flere venstreorienterte grupper, og målet er å skape oppmerksomhet om hvorfor presidenten så langt ikke har lagt fram selvangivelsen sin, skriver Reuters.

I januar i år sa Trumps rådgiver Kellyanne Conway at presidenten ikke legger fram selvangivelsen fordi det ikke interesserer velgerne. Trump har tidligere uttalt at han ikke kunne legge fram selvangivelsen, ettersom han er under revisjon.

Det amerikanske skattevesenet IRS har sagt at Trump kan legge fram selvangivelsen selv om han er under revisjon.

