Flere såret i skyting på fransk skole - 17-åring pågrepet

Minst to personer er lettere såret, blant dem rektor, i skyting eller skuddveksling på den videregående skolen Alexis De Tocqueville i Grasse sør i Frankrike.

Den ene av de som ble såret fikk skader i magen.

- Jeg har nettopp snakket med president Hollande. Det er flere som er skadde, men man har ennå ikke full oversikt på dette tidspunkt, skriver regionpresident Christian Estrosi i en melding på Twitter ved 14-tiden.

Franske medier melder at en 17-åring er pågrepet. Vedkommende skal ha vært i besittelse av flere våpen.

Avisa Le Monde skriver at vedkommende ble pågrepet med flere våpen - et gevær, to håndvåpen og to granater. Meldingen er ikke bekreftet.

NTB meldte først om skyting med hagle.

Ifølge politiets foreløpige undersøkelser skal det være funnet videoer av massedrap på mistenktes internett-konti, melder Le Monde.

Fransk politi fikk torsdag melding om skyting på denne skolen i Grasse sør i Frankrike.

#Grasse Un élève du lycée, âgé de 17 ans, interpellé, armé d'un fusil, d'un pistolet, d'un revolver et de deux grenades (Source police). — Soren Seelow (@soren_seelow) 16. mars 2017

Grasse ligger i åsene vest for Nice og nord for Cannes.

En person ble kort tid etter pågrepet for skytingen. Nyhetsbyrået AFP melder at en annen mistenkt skal ha løpt fra stedet etter skytingen. Det er ikke bekreftet at en person er på frifot.

Rådhuset i Grasse opplyser at skoleskytingen skyldes en hendelse mellom to elever, og at det ikke er terrorrelatert.

Myndighetene sendte ut terrorvarsel da skytingen ble kjent, og oppfordret folk til å holde seg innendørs. Alle skolene i Grasse ble stengt som følge av skytingen. Franske myndigheter sendte ut nasjonalt varsel.

Statsminister Bernard Cazeneuve avbryter et besøk i Somme på grunn av skoleskytingen og brevbombeangrepet mot Det internasjonale pengefondet (IMF) i Paris, ifølge Le Monde

- Skuddene ble avfyrt i skolens lokaler, sier en politikilde til avisa L'Express.

Samme dag ble en person skadet da en brevbombe gikk av på kontoret til IMF i Paris.

