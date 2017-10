Flere skadd da bil kjørte inn blant fotgjengere i London

Metropolitan Police bekrefter at en person er pågrepet etter en hendelse i Kensington i London.

Saken oppdateres.

Politiet i London skriver at en rekke personer er skadd etter en kollisjon i Kensington i London. Ifølge Sky News skal en bil ha kjørt opp på fortauet. Politiet bekrefter at en person skal være pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Politiet skriver i en pressemelding at de fikk beskjed om hendelsen klokka 14:21 lokal tid, og politiet nå er på plass ved det aktuelle stedet, og har sperret av området.

Det er foreløpig ikke kjent hva årsaken til påkjørselen er, men ifølge BBC kan det være snakk om en kollisjon.

BBCs reporter på stedet sier hun har fått opplyst av politiet at ingen er alvorlig skadd.

A crime scene? Full armed police locked the whole area out outside of @V_and_A in London. The helicopter above us doesn’t seem to leave pic.twitter.com/H9SlNFkD9h