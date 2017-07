Flere skadd i motorsagangrep i Sveits

Minst fem personer er såret i et angrep i den sveitsiske byen Schaffhausen. En mann skal ha gått rundt i gatene med en motorsag.

Store deler av byen Schaffhausen i Sveits nær den tyske grensen er nå sperret av.

Et vitne skal ha sett at en person var bevæpnet med en motorsag, men det er ikke bekreftet fra politiet, og situasjonen omkring hendelsene er uklar, skriver avisen Blick.



To av de fem sårede er alvorlig skadd, melder BBC.

UPDATE: At least five injured, including two seriously, after a man attacks people with a chainsaw in Swiss town Schaffhausen, attacker fled pic.twitter.com/IYGpCqYXmj