Flere skutt på skole i California

Saken oppdateres.

Flere personer er skutt på en barneskole i San Bernadino, California.

Det lokale brannvesenet melder på sin Twitterkonto at det er flere ofre, også barn.

- To voksne er drept inne i klasserommet, i det som virker å være et drap og selvdrap, skriver politisjef Jarrod Burguan på Twitter.

To elever skal også være skutt. Disse er fraktet til sykehus med skader, men omfanget er ikke kjent. Gjerningspersonens identitet er ennå ikke kjent, men vedkommende skal ifølge politi være under kontroll.

Skytingen startet i 10.30-tiden inne i et klasserom på North Park School.

Skolen har 522 elever, som alle ble evakuert til en nabo-skole.

Students walk hand-in hand while being evacuated from North Park Elementary School in San Bernardino after shooting https://t.co/utshEXgz8u pic.twitter.com/o3L3atKGJ5

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.