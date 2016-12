ANNONSE

Om lag 2.500 personer går torsdag kveld i fakkeltog gjennom den danske byen Korsør for å minnes 17 år gamle Emilie Meng som ble funnet død julaften.

Fakkeltoget startet klokka 18.30, og avsluttes foran Sankt Povls kirke, hvor det holdes en minnemarkering.

En av initiativtakerne bak fakkeltoget er Benjamin Erichsen, natteravn i Korsør.

– Vi er mange som har behov for å ta et skikkelig farvel, minnes henne på en god måte og vise respekt overfor familien, sier Erichsen.

Emilie Meng

Emilie Meng hadde vært på bytur i Slagelse da hun forsvant etter å ha sagt farvel til venninnene på Korsør stasjon natt til 10. juli i år.

Hun ble funnet av en tilfeldig forbipasserende julaften ettermiddag.

Dansk politi slo dagen etter fast at Meng hadde blitt utsatt for noe kriminelt.

– Den rettsmedisinske undersøkelsen slår fast at hun er utsatt for en kriminell handling, uten at vi kan utdype dette noe nærmere nå, opplyste etterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen i Midt- og Vestsjællands politi. (©NTB)