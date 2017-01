DONALD TRUMP avbildet under et møte om cybersikkerhet i The Roosevelt Room i Det hvite hus tirsdag. Foto: Evan Vucci (AP / NTB scanpix)

Flertall støtter Trumps innreiseforbud

Et lite flertall av dem som har gjort seg opp en mening, sier i en måling at de støtter president Donald Trumps omstridte innreiseforbud.