Flom i Houston: 15 eldre reddet ut av eldrehjem

Orkanen Harvey har ført med seg enorme nedbørsmengder til Houston.

15 beboere ved eldrehjemmet La Vita Bella i Dickinson i Texas, ikke langt fra Houston, har blitt evakuert som følge av flommen, skriver The Daily News.

Etterdønningene av orkanen Harvey fører til enorme nedbørsmengder i Houston. Harvey traff Texas sendt fredag kveld lokal tid, med en vindstyrke på opptil 60 meter i sekundet. Selv om mye av kraften i orkanen forsvant da den nådde land, fryktes det at store nedbørsmengder de neste dagene kan forårsake vel så store skader.

Delte bilde på Twitter



En av beboernes svigersønn, Timothy McIntosh, delte et bilde på Twitter der man ser flere eldre sitte innendørs med vann til over midjen. Bildet hadde han mottatt av svigermoren.

«Trenger hjelp av nødetater så fort som mulig. Vennligst del videre,» skrev McIntosh.

David Popoff jobber som koordinator ved nødstilfeller i Dickinson, og forteller at beboerne ble reddet ut ved hjelp av helikopter.

- Vi løftet bestemødre og bestefedre opp i luften, sier Popoff til The Daily News.

Need help asap emergency services please RETWEET pic.twitter.com/LesxeaIHNm — Timothy J. McIntosh (@DividendsMGR) August 27, 2017

Bedt om å holde seg innendørs



Ifølge BBC har opptil 2.000 blitt reddet i Houston som følge av flommen. Det har blitt rapportert om flere mulige dødsfall i biler, men kun ett dødsfall er blitt bekreftet.

Ordføreren i Houston, Sylvester Turner, kommer med én klar beskjed til byens innbyggere:

- Ikke gå langs veiene. Ikke gå ut fra at stormen er over, sier Turner.

Norske Christina Hetleøen ved det norske generalkonsulatet i Houston sier hun aldri har opplevd lignende nedbørsmengder.

– Alle er bedt om å holde seg innendørs. Vi er også bedt om å bli i første etasje hvis vann kommer inn i husene, og ikke gå på loftet, sier Hetleøen til NTB.

Sykehus evakueres

Det er ikke bare eldrehjem som evakueres. Vann i kjelleren på et av Houstons største offentlige sykehus forstyrrer strømtilførselen, og nå blir pasienter fra sykehuset evakuert.

Evakuerte pasienter transporteres videre fra Ben Taub Hospital til andre sykehus i området, opplyser lokale myndigheter. Det er ikke kjent hvor mange pasienter det gjelder.

Store mengder nedbør etter orkanen Harvey, som sent fredag kveld rammet Texas, har ført til oversvømmelser flere steder. I Houston bes innbyggerne om å holde seg innendørs.

Stormen har også ført til at George Bush interkontinentale flyplass i Houston er stengt, og alle passasjerflyvinger er innstilt, opplyser lufthavnen.

Byens andre flyplass, Hobby International, stanset alle flyvinger tidligere søndag på grunn av store vannmengder på rullebanene.

– Søke tilflukt

The National Weather Service, USAs nasjonale meteorologiske institutt, sier mer enn 60 cm regn falt i Houston på et døgn. Innbyggerne i byen får stadig nye tornadovarsler, og Hetleøen sier det ser ut til at stormen blir hengende over området fram til onsdag.

– Alle er veldig på vakt. Det var vanskelig å gå til sengs i går kveld, siden tornadovarslene kom så hyppig, og man ble bedt om å søke tilflukt i husets innerste rom uten yttervegger, forteller Hetleøen.

FLOM: Innbyggere går gjennom vannmassene i Houston.

– Alvorlig situasjon

– Dette er en alvorlig situasjon. Houston og omegn er seriøst rammet, sier Svein Johansen, som er sivilingeniør og jobber for Statoil i Houston.

Også han forteller om flere tornado- og flomvarsler på mobiltelefonen og et voldsomt regnvær gjennom natta.

– Vannstanden i South Mayde Creek, som renner forbi rett ved her jeg bor, er nå på nivå med det vi hadde i 500-års nedbøren i fjor. Det er meldt mer nedbør de neste døgn, så dette kan bli riktig ille, sier Johansen, som selv bor i fjerde etasje i et leilighetskompleks og ikke frykter for sin egen sikkerhet.





