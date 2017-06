Flyavganger kansellert – på grunn av varme

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Minst 50 flyavganger på vestkysten er blitt kansellert mandag og tirsdag på grunn av ekstrem hete, melder CNN.

I Death Valley i California regner med at temperaturen kan stige så høyt som 53 varmegrader.

I Las Vegas ventes det 47 varmegrader både tirsdag og onsdag, noe som er en tangering av den varmeste temperaturen som er observert i Nevadas syndefulle neonparadis.

Rammer 29 millioner

Varmebølgen rammer deler av California, Nevada og Arizona og påvirker mer enn 29 millioner mennesker.

American Airlines har kansellert 43 flyavganger til og fra Phoneix Sky Harbor Airport på grunn av varmen. Sju avganger ble kansellert mandag, da temperaturen var 48 varmegrader der.

Enkelte av de mindre flyene som brukes på kortere strekninger tåler nemlig ikke mer enn 47 varmegrader. Varmere luft er dessuten tynnere, og det krever at flyene får større fart for å ta av, hvilket betyr at de trenger lengre rullebaner.

- Våre minste regionale strekninger, de som bruker våre CRJ-fly, vil påvirkes mest. Vi regner ikke med noen endringer i driften av våre hovedfly, sier Ken Powell i American Airlines til CNN.

Mandagens 48 varmegrader i Phoenix er for øvrig tangering av rekorden der, som ble satt for ett år siden.

ALAN SCHWANDT heller vann i en overopphetet vifte på et tak i Scottsdale.

Travelt

Rekordvarmen fører til at Alan Schwandt og hans kolleger har travle dager. Schwant jobber som reparatør av luftkjølingsanlegg. Telefonen hans sto knapt stille mandag.

- Av og til ønsker du at telefonen skal ringe litt oftere, og av og til ønsker du at den ikke skal ringe. Dette er nok en dag hvor du ikke ønsker at den skal ringe, for det er for mye arbeid til at du kan rekke alt, sier Schwandt til The Associated Press.

Han har ikke annonsert tjenestene sine på 20 år, forteller han. Så holder han da også til i Scottsdale, en forstad til Phoenix, hvor ekstrem varme ikke er så ekstremt – fordi det er så vanlig.