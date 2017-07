Flyktninger drept i flyangrep i Jemen - FN reagerer sterkt

Minst 20 internflyktninger er drept i et flyangrep sørvest i Jemen. Den saudiledede koalisjonen sto trolig bak, ifølge øyenvitner.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) uttrykker sjokk og sorg over tapet av sivile liv.

– Denne siste hendelsen viser nok en gang at sivile i Jemen står overfor en ekstrem risiko, spesielt de som forsøker å flykte fra volden, heter det i en uttalelse fra UNHCR onsdag.

FN-byrået fastslår også at det først og fremst er sivilbefolkningen som bærer byrden av den over to år lange krigen.

Flyangrepet traff en gruppe sivile i distriktet Mawza i Taez-provinsen tirsdag.

Ifølge UNHCR er det kvinner og barn blant de drepte, og det pågår fortsatt arbeid for å fastslå antall døde og sårede. De første rapportene tyder imidlertid på at minst 20 er drept. En rekke personer ble også såret i angrepet. Mange av ofrene var fra samme familie.

Peker på Saudi-Arabia

Innbyggere sier at angrepet ble utført av den saudiledede koalisjonen som siden mars 2015 har ført krig mot den sjiamuslimske houthi-militsen.

Houthi-militsen kontrollerer store deler av Jemen og fordrev den internasjonalt anerkjente regjeringen og presidenten fra hovedstaden Sanaa for over to og et halvt år siden.

Krigen har ført til at to millioner jemenitter er drevet på flukt i eget land, hvorav en halv million kommer fra Taez-provinsen. Samtidig oppholder det seg 300.000 internflyktninger i Taez ettersom mange jemenitter kun flykter korte distanser for å komme unna kampene.

Flyktet fra havneby

Internflyktningene som nå er drept, hadde ifølge UNHCR flyktet til Mawza fra Mokha ved Rødehavet, som ligger like ved.

Den saudiledede koalisjonen tok i februar kontroll over havnen i Mokha som ledd i en storstilt offensiv for å fordrive houthiene fra landets lange kystlinje. Den siste tiden er det meldt om stadig kraftigere kamper i området.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at over 8.000 mennesker er drept siden Saudi-Arabia og en rekke andre sunnimuslimske land ved Persiabukta innledet offensiven mot houthiene. De fleste av ofrene har vært sivile, ifølge WHO.

Amerikansk støtte

Den saudiledede koalisjonen har fått noe støtte av USA, blant annet når det gjelder etterretning. President Donald Trump har ifølge nyhetsbyrået Reuters vurdert å oppheve begrensningene til Obama-administrasjonen og eventuelt gi mer direkte militær støtte til golfland som kjemper mot houthiene.

Det skyldes ifølge Reuters at det er kommet stadig sterkere bevis for at Iran, som regnes som Saudi-Arabias erkefiende i regionen, har sendt høyteknologiske våpen og militære rådgivere for å hjelpe houthiene.

