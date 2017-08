Flyktningstrømmen til Italia stopper opp

Siden midten av juli er antall flyktninger som er kommet til Italia 4000.

Stadig flere migranter har den siste tiden forsøkt å ta seg til Spania etter at den libyske kystvakten i samarbeid med Italia skjerpet vaktholdet. Men fortsatt kom det over 10.000 migranter sjøveien til Italia i juli, langt flere enn i Spania og Hellas, melder NTB.

Så langt i år har cirka 12.500 ankommet Hellas, mens cirka 8.500 har kommet til Spania, ifølge FN-tall. Til sammenligning har det kommet 97.000 til Italia.

Samtidig skriver New York Times at det har vært en bråstopp i antall båtflyktninger til Italia siden midten av juli, da antall flyktninger som er kommet er 4000.

Flest returer til Italia

Siden 2013 har over 600.000 båtflyktninger kommet til Italia, og styresmaktene har etterspurt hjelp fra Norge. Årsaken er at den blå-blå regjeringen i år sendt 57 asylsøkere tilbake til Italia etter den såkalte Dublin-avtalen.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Kort forklart sier den at asylsøkere som hovedregel skal sendes tilbake til den første europeiske landet de kom til for å bli registrert og få behandlet søknaden.

Totalt i år har Norge sendt 277 asylsøkere til det landet de først kom til. Italia er det landet Norge har sendt flest tilbake til, etterfulgt av Sverige og Tyskland.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier det ikke er aktuelt å stoppe Dublin-returene til Italia.

– EU og Italia må heller sikre grensene og stoppe ferjetrafikken av økonomiske migranter over Middelhavet og opprette asylmottak i Nord-Afrika, sier hun.

Hele Europa

Søndag var leder for Kristelig Folkeparti (KrF) Knut Arild Hareide den første gjesteredaktøren i Nettavisen i forbindelse med høstens stortingsvalg. Han mener Listhaugs kontante avvisning til Italia ikke er veien å gå. Hareide mener Norge bør ta et initiativ overfor de øvrige landene i Europa for å se på hva samtlige land kan gå sammen om å gjøre.

- For Italia vil det ikke bety så mye hva Norge alene gjør, men det vil bety mye hva hele Europa gjør, sier Hareide til Nettavisen.

KrF-leder Knut Arild Hareide var gjesteredaktør i Nettavisen søndag.

- Listhaug bør ta det opp på sitt nivå, altså med andre regjeringer i Europa og se hva man kan få til. Et slikt initiativ hadde det vært fint om Norge kunne komme med.

Veien til Europa er blitt enda smalere for de mange migrantene og flyktningene som forsøker å ta seg fra fattigdom og krig i Midtøsten og Nord-Afrika.

Flere til Spania

Flere hundre mennesker på vei fra Afrika til Europa ble denne uken plukket opp i Middelhavet. Noen var på vei fra Libya til Italia, andre fra Marokko til Spania, og noen krysset også den relativt korte strekningen fra Tyrkia til Hellas i Egeerhavet.

Mens antallet går nedover i Italia, er det flere som tar seg til Spania enn tidligere. Men det er fortsatt langt lavere enn i Italia.

Drøyt 100 av dem som ankom Europa i uken som gikk, ble reddet av en privat redningsbåt fra Malte utenfor kysten av Libya etter at båten de satt i begynte å synke natt til tirsdag.

Noen timer tidligere hadde de blitt kjørt til en strand i Libya av menneskesmuglere. I båten fikk de med seg en satellittelefon, slik at de kunne ringe etter hjelp hvis den overfylte båten skulle begynne å synke.

En marokkansk migrant ankommer Tarifa i Spania på en båre etter å ha blitt plukket opp i Gibraltarstredet.





Satt i fengsel

En av passasjerene var Saaed, en 28-årig farmasøyt fra Sudan. Han forteller til nyhetsbyrået AFP at han bestemte seg for å dra etter at han for tredje gang ble fengslet for fagforeningsvirksomhet. Til kona sa han at han skulle til Egypt, ikke til Libya, slik at hun ikke skulle bli engstelig.

Veien gikk gjennom krigsherjede Darfur vest i Sudan og gjennom ørkenen i Tsjad. Gang på gang ble de stanset av lokale militser som skal ha tvunget migrantene til å betale penger for å slippe å bli tatt til fange og bli holdt som slaver i ørkenen.

I Benghazi i Libya støtte Saaed på en gruppe menn som han ble fortalt tilhørte IS. Etter å ha lest noen vers fra Koranen, fikk de reise videre.





Prisfall

I Libya fikk Saaed kontakt med menneskesmuglere som krevde mellom 1.200 og 2.000 libyske dinarer for hjelp til å «krysse elven».

Prisen på reisen over Middelhavet tilsvarer nå mindre enn 2.400 kroner, mens den for få år siden var nær fire ganger så høy. Årsaken til prisfallet er blant annet bruken av billige oppblåsbare plastbåter i stedet for trebåter.

Men før Saaed kunne starte reisen over havet, ble han sperret inne sammen med 300–400 andre migranter. Der ble han sittende i tre uker, forteller han.

– Det var som et fengsel. Det var en veldig vanskelig situasjon, umenneskelig, sier 38-åringen.

Migranter venter på å bli transportert til politistasjonen i den spanske havnebyen Tarifa. Onsdag ble 600 migranter plukket opp fra 15 fartøyer i Gibraltarstredet. Mange var fra Marokko. Tre ganger så mange har kommet sjøveien til Spania i år sammenlignet med i fjor.





Italienske skip

Sørsudaneren Abdulhameed, som også ble reddet av Phoenix, forteller at de som ikke betalte, ble slått og torturert. De ble også fortalt at situasjonen i Middelhavet var ustabil fordi krigsskip fra Italia hadde ankommet farvannet utenfor Libya, og at de måtte vente for ikke å risikere å bli sendt tilbake.

Onsdag ankom de Sicilia, men de har ingen klar idé om hva som skjer videre.

Skal de forsøke å komme seg til England? Skal de få seg arbeid? Inntil videre vil de forsøke å samle krefter i Italia. De ber ikke om mye, men håper på bedre forhold enn i Libya.

– Jeg håper leiren her er bra, sier Saaed.

