Nettavisens ansvarlige redaktør Gunnar Stavrum og familien landet rett i en bombetrussel da de ankom Nice fredag kveld. Alarmen er nå avblåst og passasjerer har fått lov til å entre flyplassen igjen.

UTENFOR FLYPLASSEN: Turister utenfor flyplassen i Nice fredag kveld.

- Vi står utenfor flyplassen i Nice. Vi ankom med SAS-flyet som forlot Gardermoen 16.45. Vi hadde akkurat fått hentet bagasjen da væpnet politi ba oss evakuere flyplassen, sa Stavrum tidligere fredag kveld.

Sammen med flere hundre nordmenn forlot han flyplassen.

En britisk statsborger forteller The Sun at politi med maskingevær ropte «kom dere ut», og at det hele var dramatisk.

Flyplassen ble evakuert etter at bagasje ble funnet forlatt, meldte flere medier.

Stavrum sa at de hørte et smell mens de sto utenfor. Andre vitner sier til blant andre Daily Star at det er hørt høye smell og røyk.

Smellet skjedde etter at en bombegruppe ankom flyplassen. Det har ikke kommet rapporter om hva som var i den forlatte bagasjen, men flyplassen er nå åpnet for trafikk igjen.

- Ingen evakuering lenger. Ingen spor av det, rapporterer Nettavisens Ingvild Tvervaag fra flyplassen sent fredag kveld.

Bomb disposal experts just arrived. We have all been moved out #nice airport pic.twitter.com/6CEcftEU39 — Champagne & Gift Co (@ChampAndGifts) June 30, 2017