FN: – 66.000 på flukt nord i Syria

66.000 mennesker er på flukt fra kamper mellom regjeringsstyrker, IS og tyrkisk-støttede opprørere nord i Syria, ifølge FN.

Tallet inkluderer 40.000 mennesker fra byene al-Bab og Taduf, og 26.000 personer fra områder lenger øst i Aleppo-provinsen. Det opplyser FNs humanitære samordningsorgan OCHA søndag.

Tyrkisk-støttede opprørere og tyrkiske regjeringsstyrker erobret al-Bab fra ekstremistgruppa IS i februar, etter flere måneder med kamper. Store mengder ueksploderte bomber og dødelige feller lag ut av IS, gjør det vanskelig å vende tilbake.

I områdene lenger øst har folk flyktet fra kamper mellom IS og syriske regjeringsstyrker.

Søker tilflukt

Mange av de fordrevne har søkt tilflukt i områder ved byen Manbij, som kontrolleres av gruppa Syrias demokratiske styrker. Dette er en allianse av kurdiske og arabiske militsgrupper, som støttes av USA.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights meldte lørdag at 30.000 mennesker var drevet på flukt fra kamper mellom Syrias regjeringsstyrker og ekstremistgruppa IS i Nord-Syria i løpet av den siste uka.

Regjeringsstyrkene startet for rundt to måneder siden en kraftig offensiv mot IS. Med støtte fra russiske fly og artilleri har regjeringen erobret rundt 90 landsbyer. Lørdag inntok de 15 nye landsbyer og "utvidet kontrollen over de nordøstlige delene av provinsen Aleppo", sier en militærkilde til det statlige nyhetsbyrået Sana.

Uten drikkevann

Regjeringsstyrkene står nå 14 kilometer fra Khafsah, den IS-kontrollerte pumpestasjonen for drikkevann til byen Aleppo. Innbyggerne i Syrias nest største by har vært uten normal vannforsyning i 47 dager etter at ekstremistgruppa stengte kranene.

Ibrahim al-Quftan, som leder den sivile administrasjonen i Manbij, sier at så mange som 40.000 fordrevne har kommet til byen de siste dagene.

– Antallet fordrevne fortsetter å stige på grunn av kampene mellom regimet og IS. Disse folkene befinner seg i svært vanskelige omstendigheter, sier Quftan. Ifølge SOHR huser området allerede titusener av fordrevne som har flyktet fra tidligere kamper.

Over halve befolkningen i Syria er blitt drevet på flukt siden krigen i landet startet for seks år siden.

