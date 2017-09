FN anklager Russland for overgrep på Krim-halvøya

Russland bryter folkeretten under sin fremferd på den annekterte Krim-halvøya, hevder FN.

FNs høykommissær for menneskerettigheter skriver i en rapport at Russland påtvinger folk russisk statsborgerskap og at hundrevis av fanger er blitt overført til fengsler på russisk område på fastlandet.

Krim-halvøya, en del av Ukraina, ble annektert av Russland i 2014, en maktovertakelse som utløste globale protester og harde sanksjoner fra USA og EU.

FN anmoder Russland innstendig om å etterforske påstander om tortur, drap og bortføringer. Kontoret til høykommissæren for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein, beklager samtidig at de ikke har fått tilgang til det annekterte området og ber verdenssamfunnet legge press på Russland.

