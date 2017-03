FN anklager Tyrkia for alvorlige overgrep mot kurdere

ANNONSE

FNs høykommissær for menneskerettigheter la fredag fram detaljerte bevis for det de kaller "massiv ødeleggelse, drap og tallrike andre alvorlige menneskerettighetsbrudd" sørøst i Tyrkia. Rapporten dekker perioden fra juli 2015 til desember 2016.

Offensiven fra den tyrkiske hæren mot de overveiende kurdiskbefolkede områdene startet etter at våpenhvilen med PKK-geriljaen brøt sammen i juli 2015.

Mellom 355.000 og 500.000 mennesker, i all hovedsak kurdere, er internt fordrevet som følge av offensiven, som har rammet over 30 byer og nabolag, ifølge FN. Sikkerhetsstyrkene har jevnet nesten 1.800 bygninger med jorda, viser rapporten, som inneholder satellittbilder fra de rammede områdene.

– 2.000 drepte

I FN-rapporten anslås det at rundt 2.000 mennesker, hvorav 800 medlemmer av sikkerhetsstyrkene, er drept i perioden.

FNs granskere har ikke fått tilgang til områdene, på tross av å ha forsøkt i halvannet år å få de nødvendige tillatelsene fra tyrkiske myndigheter. Derfor bygger rapporten på vitnebeskrivelser og andre kilder, i tillegg til bildene.

Døde i kjeller

FN dokumenterer derigjennom flere tusen drap, forsvinninger og tilfeller av tortur, i tillegg til andre menneskerettsbrudd. De verste overgrepene skal ha skjedd i perioder med portforbud. I Cizre, en by på grensa til Syria der befolkningen i all hovedsak er kurdere, har innbyggere beskrevet ødeleggelsene av boligområder som "apokalyptiske" overfor FN.

I starten av 2016 var nesten 200 av byens innbyggere, mange av dem barn, fanget i ukevis i kjellere.

– De var uten vann, mat, helsehjelp eller strøm, før de ble drept i brann, utløst av granater, heter det i rapporten.

Anklager Erdogan

De grove anklagene fremsettes på et sårbart tidspunkt for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Han og regjeringen driver valgkamp i forkant av en omstridt folkeavstemning i april, der tyrkerne skal stemme over hvorvidt Erdogan skal få utvidet makt.

FNs menneskerettssjef Zeid Raad Al Hussein kritiserer Erdogans regjering direkte. Han sier han er spesielt bekymret over meldinger om at ingen pålitelig etterforskning er blitt gjennomført av flere hundre angivelig utenomrettslige drap.

– Ikke en eneste mistenkt ble pågrepet, og ikke en eneste person er blitt straffeforfulgt, sier Zeid i en uttalelse fredag.

Det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK har ført et væpnet opprør mot tyrkiske myndigheter siden 1984. En våpenhvile ble innført i 2013, men kampene ble gjenopptatt to år senere. (©NTB)

