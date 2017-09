FN-granskere: Burundi begår forbrytelser mot menneskeheten

Myndighetene og sikkerhetsstyrkene i Burundi begår forbrytelser mot menneskeheten, konkluderer FNs granskingskommisjon for landet.

I en rapport som ble lagt fram mandag, anklages Burundis etterretningstjeneste, forsvaret, politiet og elementer i regjeringspartiet for å stå bak drap, bortføringer, tortur, seksuelle overgrep og vilkårlige arrestasjoner.

FNs granskingskommisjon for Burundi konkluderer med at «det er grunn til å tro at forbrytelser mot menneskeheten blir begått» i Burundi og retter en anklagende pekefinger mot myndighetene.

Kommisjonen ber videre Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om snarest mulig å åpne en sak mot Burundis makthavere.

Straffefrihet

– Vi er overrasket over omfanget av brutaliteten. Vi har også merket oss myndighetenes manglende vilje til å bekjempe den straffefrihet som rår og til å garantere rettsvesenets uavhengighet. Som et resultat av dette er det stor sannsynlighet for at de som begår disse forbrytelsene vil slippe straff, sier Fatsah Quguergouz, som har ledet FNs granskingskommisjon for Burundi.

Kommisjonen har intervjuet over 500 vitner, blant dem mange som har flykter fra landet av frykt for eget liv.

– Det råder et klima av gjennomgående frykt i Burundi. Vitner blir truet, selv i eksil. Kommisjonen måtte derfor være ekstremt forsiktige for å hindre at vitnene ikke ble utsatt for ytterligere fare, heter det i rapporten.

På flukt

Hilde Ousland Vandeskog, som er rådgiver i avdelingen for fransktalende land i Kirkens Nødhjelp, deler FN-kommisjonens syn på Burundi. Hun viser blant annet til at 500.000 mennesker har flyktet fra landet, noe som burde bekymre myndighetene i Bujumbura.

– Men vi opplever derimot at myndighetene ikke erkjenner eller ønsker å gjøre noe med årsakene til at folk flykter, sier Ousland Vandeskog.

– Vi er bekymret for hvordan de regjerende myndighetene svarer på kritikken de får fra folk som er uenige med dem. Personer som protesterer mot regimet blir undertrykket, og det er heller ikke full pressefrihet i landet.

– Det rapporteres stadig om bruk av vold, drap og andre brudd på menneskerettighetene, uten at dette blir fulgt opp og etterforsket, sier hun.