FN slår sultalarm i Somalia

Regnet har uteblitt og avlingene har sviktet i år, og krigen mellom islamistgruppa al-Shabaab og regimet i Mogadishu gjør det svært vanskelig å nå fram med hjelp mange steder.

I 2011 kostet en sultkatastrofe 260.000 menneskeliv i Somalia, og landet kan nå stå overfor en tilsvarende katastrofe, advarer FNs nødhjelpskoordinator Peter de Clercq, som denne uka har besøkt landet.

– Situasjonen er dyster for millioner av somaliere, slår han fast i en kunngjøring.

Ifølge FN er fire av ti somaliere nå helt avhengige av matvarehjelp utenfra, men for dem som lever i områder der al-Shabaab står sterkt, vil det bli svært vanskelig å nå fram med hjelp.

De Clercq understreker at det haster med å få inn hjelp og minner om at halvparten av dem som sultet i hjel i 2011, gjorde det før det offisielt var erklært sultkatastrofe i landet.

– Dette må ikke gjentas, understreker han.

Sulten er særlig akutt blant Somalias 1,1 millioner internt fordrevne, som fra før lever under svært vanskelige forhold.

Ifølge FN er rundt 320.000 somaliske barn under fem år alvorlig underernært, og for rundt 50.000 er situasjonen så kritisk at de står i fare for å dø om ikke hjelpen raskt kommer. (©NTB)