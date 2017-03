Det meningsløse blodbadet i Syria går nå inn i sitt sjuende år, konstaterer FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein. Disse barna ble såret i et angrep i Douma øst for Damaskus i september. Bildet er tatt av AFP-fotografen Abd Doumany og vant pris i årets World Press Photo. Foto: Abd Doumany (AP)

FN: Syria er et torturkammer

Krigen i Syria går nå inn i sitt sjuende år, og landet har blitt et torturkammer, slår FNs høykommissær for menneskerettigheter fast.