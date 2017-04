ANNONSE

– Det er en reell fare for uro av mer folkelig art, sa Joakim Parslow, som har en doktorgrad i midtøstenstudier og har spesialisert seg på tyrkisk politikk tidligere mandag.

Tyrkias største opposisjonsparti mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet. De vil derfor kreve at resultatet fra folkeavstemningen om grunnlovsendringer blir annullert og hevder at det fant sted omfattende fusk.

– Valgkommisjonen bør annullere folkeavstemningen, sier nestlederen i Det republikanske folkepartiet (CHP), Bulent Tezcan til nyhetsbyrået Dogan.

- Ingen demokratisk legitimitet

51,41 prosent stemte for grunnlovsendringene som vil gi presidenten mer makt i Tyrkia, mens 48,59 prosent stemte imot.

Opposisjonen anklager regimet for å ha fusket og kaller folkeavstemningen ett av de mørkeste kapitlene i landets historie.

Det prokurdiske partiet HDP anklager også regimet for fusk og har krevd omtelling.

– Denne folkeavstemningen har ingen demokratisk legitimitet, sier en talsmann for partiet, Osman Baydemir.

Han viser til at rettssystemet i Tyrkia er alt annet enn politisk uavhengig, og at president Recep Tayyip Erdogan og regjeringspartiet AKP derfor får det som de vil.

– Effekten av å prøve det rettslig, er imidlertid at legitimiteten til folkeavstemningen vil bli trukket i tvil, særlig internasjonalt, sier Parslow.

Den historiske folkeavstemningen har splittet Tyrkia i to. Mens ja-siden håper at endringene kan gi landet mer stabilitet, frykter nei-siden at Tyrkia vil bli et autokratisk enmannsvelde styrt av president Recep Tayyip Erdogan.

