Foreldre saksøker Apple etter at datteren (5) døde i trafikkulykke

ANNONSE

Søksmålet kommer fordi Apple har nektet å legge inn en sperre som stopper bruk av FaceTime når den mobile enheten er i fart, skriver NY Daily News.

Påkjørt bakfra i stor fart

Fem år gamle Moriah (5) døde etter at familiens bil ble påkjørt bakfra av en uoppmerksom sjåfør julaften 2014. Ulykken skjedde på Interstate 35W i Texas i USA da trafikken stoppet opp på grunn av et trafikkuhell lenger foran.

I bilen satt Moriahs far og mor og åtte år gamle søster. Alle hadde på seg bilseler. Sjåføren som ikke så at bilen foran hadde stoppet kom i en fart på rundt 100 kilometer i timen. Sjåføren skal ha vært på vei til foreldrenes hjem og var ifølge NY Daily News og Court House News opptatt med å snakke på chat-tjenesten FaceTime på sin iPhone mobiltelefon. Tjenesten var fortsatt på da politiet kom til stedet.

Fem år gamle Moriah døde av skadene på sykehus.

Mener Apple burde ha advart

Søksmålet mot Apple kommer to år etter ulykken. Foreldrene mener at IT-giganten både burde ha advart brukerne om farene ved bruk av FaceTime eller aller helst sørget for at FaceTime ikke kan brukes i kjøretøyer i fart.

Apple har ikke svart på pressens forespørsler om en kommentar til saken, skriver flere medier.