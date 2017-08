Foreslår å frata jihadister svensk pass

- Vil gjøre det vanskeligere for mennesker med onde hensikter å komme hit, sier Moderaternas innvandringspolitiske talsmann.

Moderaterna - Høyres søsterparti i Sverige - synes jihadister bør miste sitt statsborgerskap. Partiet er misfornøyd med at Löfven-regjeringen avfeier spørsmålet og vil nå ta saken videre, melder Svenska Dagbladet.

- Det ville gjøre det vanskeligere for mennesker med onde hensikter å komme hit, sier Moderaternas innvandringspolitiske talsmann Johan Forssell til avisa.

På sin Twitter-konto beklager Forssell at regjeringen vil stenge døren for «i noen tilfeller å kunne trekke tilbake et statsborgerskap».

Han understreker at med dobbelt statsborgerskap er det ingen som risikerer å bli statsløs. Videre peker han på at flere europeiske land i dag kan tilbakekalle et statsborgerskap.

Några saker bör förtydligas. 1) Med dubbelt medborgarskap riskerar ingen att bli statslös. — Johan Forssell (@JohanForssell) 8. august 2017

De regjerende Socialdemokraterna mener Modernaternas oppskrift er feil.

Innenriksminister Morgan Johansson har sagt at det å gjøre mennesker statsløse ikke er veien å gå.

Forslaget om å frata jihadister statsborgerskapet ble først fremsatt av politisjefen i Stor-Göteborg, Erik Nord. Han viste til Storbritannias eksempel, der myndighetene siden 2011 har sanksjonert mot over 150 jihadister med dobbelt statsborgerskap.

