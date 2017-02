Forsker mener Trumps regjering er rammet av indre strid

ANNONSE

Trump-rådgiver Kellyanne Conway bekreftet tirsdag at Flynn, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, gikk av fordi han hadde villedet visepresident Mike Pence.

- Situasjonen ble uholdbar, sa hun til TV-stasjonen NBC.

Så sent som dagen før hevdet hun at Flynn hadde presidentens fulle tillit. I så fall ble tilliten raskt borte. I løpet av noen timer hadde Flynn meddelt at han gikk av.

Dette er første gang en amerikansk nasjonal sikkerhetsrådgiver har trukket seg bare noen uker etter innsettelsen av en ny president. Bakgrunnen er Flynns kontakt med Russland – som ifølge amerikansk etterretning sto bak dataangrep og lekkasjer for å hjelpe Trump i valgkampen.

- Flynns avgang føyer seg inn i uforutsigbarheten og det litt kaosaktige som ser ut til å prege Trumps regjering, sier forsker Svein Melby til NTB.

Obamas sanksjoner

I sitt oppsigelsesbrev bekrefter Flynn at han hadde flere samtaler med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak, før Trump var innsatt.

Flere av samtalene skal ha funnet sted 29. desember. Dette var samme dag som daværende president Barack Obama utviste 35 russiske diplomater som straff for Russlands antatte innblanding i den amerikanske valgkampen.

USAs president Donald Trump.

Kisljak fikk inntrykk av at de nye sanksjonene kunne bli opphevet når Trump overtok som president, ifølge kilder som Washington Post har snakket med. Men Flynn avviste lenge at sanksjonene i det hele tatt ble nevnt i samtalene.

Også Pence forsikret at sanksjonene ikke hadde vært et tema. Etter hvert måtte Flynn likevel trekke tilbake avvisningen. Deler av innholdet i samtalene hadde da blitt kjent via kilder i amerikansk etterretning, som rutinemessig avlytter den russiske ambassadørens telefon.

- Opererer på egen hånd

Trumps pressetalsmann Sean Spicer har kategorisk avvist at Trump selv visste at Flynn hadde til hensikt å diskutere sanksjonene med ambassadøren.

- Hvis det er riktig at Trump ikke visste dette, illustrerer det at du har folk som på egen hånd opererer ut fra det de tror er Trumps ønsker, sier Melby, som er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Han påpeker at ulike medlemmer av regjeringen har uttalt seg motstridende om flere utenrikspolitiske saker. Samlet sett gir dette et inntrykk av at Trump og hans stabssjef Reince Priebus ikke har god nok styring.

Medlemmer av Trumps regjering har begynt å tvile på om Priebus er rett mann i jobben, hevder kilder som nettstedet Politico har snakket med. Mulige erstattere skal allerede være vurdert.

Samtidig skal presidenten selv ha uttrykt misnøye med innsatsen til pressetalsmann Sean Spicer.

- Ikke vår sak

Regjeringen i Russland ønsker ikke å si stort om Flynns avgang i kjølvannet av hans kontakt med ambassadør Kisljak.

- Dette er ikke noe vi har noe med, fastslår pressetalsmann Dmitrij Peskov.

Heller ikke NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ser noen grunn til å uttale seg om saken.

- Det er ikke noe nytt at en NATO-alliert skifter ut personell som er ansvarlige for sikkerhet. Det har skjedd før. Jeg vil ikke gi noen kommentar om hvorfor det skjedde i dette tilfellet, sier han til NTB.

Keith Kellogg, stabssjefen i USAs nasjonale sikkerhetsråd, er inntil videre utnevnt til fungerende sikkerhetsrådgiver. Kilder opplyser til Washington Post at tidligere admiral Robert Harward er en aktuell kandidat til å overta jobben.

- Ulovlige lekkasjer



Trump retter oppmerksomheten mot det han omtaler som "ulovlige lekkasjer" fra Washington i kjølvannet av sikkerhetsrådgiverens avgang.

– Det sentrale her er hvorfor det kommer så mange ulovlige lekkasjer fra Washington? Kommer disse til å komme mens jeg arbeider med Nord-Korea etc.? skriver presidenten på Twitter tirsdag.

