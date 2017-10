Forsker ved svensk universitetssykehus dømt til døden i Iran

Ahmadreza Djalali, som forsket på katastrofemedisin ved Karolinska institutet i Sverige, er dømt til døden i Iran. Svenske myndigheter fordømmer beslutningen.

– Med henvisning til disse alvorlige opplysningene vil vi umiddelbart ta dette opp med iranske tjenestefolk på høyeste nivå. Sveriges holdning til dødsstraff er lik EUs, og er velkjent. Vi fordømmer bruken av dødsstraff i alle dens former. Dødsstraff er en umenneskelig, forferdelig og irreversibel straffemetode som ikke har noen plass i det moderne rettssystemet, sier utenriksminister Margot Wallström til TT.

Djalalis kone fikk lørdag budskapet fra mannens advokater. Forskeren ble pågrepet under et besøk i Iran i fjor og anklaget for spionasje. I lengre tid var han tilsynelatende helt forsvunnet, og ingen visste hva som hadde skjedd med ham.

Det er foreløpig uklart hva han til slutt ble tiltalt og dømt for, og på hvilket grunnlag.

Djalali er iransk statsborger, men hadde permanent oppholdstillatelse i Sverige. I 2012 forsvarte han doktorgradsavhandlingen sin i katastrofemedisin ved Karolinska institutet i Solna i Stockholm.

Ifølge New York Times hadde han også undervist ved universiteter i Belgia og Italia. Også myndighetene i disse landene har uttrykt bekymring over situasjonen til iranske myndigheter. Amnesty International arbeider også med å legge press på det iranske regimet.

–Det her er veldig alvorlig. Iran er et land som faktisk henretter sine egne borgere. Dette er ikke en tom trussel, sier Ami Hedenborg i Amnesty.

