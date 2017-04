Forskere kan ha funnet «vidundermiddel» mot hjernesykdommer

ANNONSE

I 2013 fant britiske forskere et legemiddel som stoppet hjerneceller fra å dø. Problemet var at middelet ikke kunne brukes på mennesker, fordi det var giftig for bukspyttkjertelen.

Siden dengang har forskere i Storbritannia lett etter medikamenter som har samme effekt, men som ikke er like skadelig for kroppen.

Nå tror forskere at de har funnet to legemidler, som allerede er i bruk i dag, og som altså stopper hjerneceller fra å dø.

Overstyrer hjernecellene



- Vi er veldig spennende, sier professor Giovanna Mallucci ved MRC Toxicology Unit i Leicester til BBC.

Kort og enkelt forklart: Når virus angriper en hjernecelle så bygger den opp proteiner i cellen. Cellen reagerer ved å stoppe all produksjon av celler i et forsøk på å hindre viruset i å spre seg. Celler kan stoppe celleproduksjonen så lenge at de dør, og når mange nok hjerneceller gjør det, så kan det påvirke en rekke av hjernens funksjoner.

Nå håper forskerne at de igjen har funnet et legemiddel som forhindrer at hjernecellene stopper celleproduksjonen, men som ikke er giftig for andre organer.

Prøve på mennesker



Professor Mallucci sier at de nå vil starte forsøk på mennesker, og at endelig resultat vil foreligge om to, tre år.

Legemidlene det er snakk om, er trazodone, som i dag brukes mot depresjon, og DBM som prøves ut mot kreft.

- Det er på tide med kliniske tester for å se om legemidlene har lignende effekt på mennesker. Det er lite trolig at vi kan kurere sykdommene helt, men hvis vi stopper utviklingen så kan vi gjøre Alzheimer til en helt annen sykdom enn det er i dag, slik at det går an å leve med den, sier Mallucci.