Fox News-programleder «på ferie» etter ufin kommentar om Ivanka Trump

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Nyhetsanker Jesse Watters kom tirsdag med en uttalelse om Ivanka Trump i TV-programmet «The Five» som mange har reagert på.

Etter et innslag som viste Ivanka Trump under en opptreden i Berlin, sa Watters at han «likte hvordan hun snakket inn i den mikrofonen».

«Fox, rydd opp i dette. Mikrofon-kommentarer?» skrev Mika Brzezinski i MSNBC på Twitter.

Plutselig ferie

Onsdag gikk Watters ut med en slags unnskyldning og hevdet at dette ikke var seksuelt ment.

- Under pausen kommenterte vi Ivankas stemme og hvor lav og rolig den var, og at den minnet om en behagelig jazzradio-DJ. Dette var på ingen måte en fleip om noe annet, sa Watters.

Nå tar plutselig han «en kort ferie».

Watters leder ikke «The Five» torsdag og fredag, og står også over lørdagens «Watters World».

Fox News har preget nyhetsdekningen i USA de siste ukene, og ikke på en positiv måte. Bill O’Reilly ble avskjediget etter at det kom fram at fem kvinner har fått erstatninger på til sammen 13 millioner dollar etter påstander om seksuell trakassering fra O’Reilly.

I fjor sommer gikk toppsjefen i kanalen, Roger Ailes, av etter at tidligere Fox-anker Gretchen Carlson hevdet at hun hadde blitt seksuelt trakassert av ham.

Saksøkes

Nå er kanalen gjenstand for et søksmål fra 13 nåværende og tidligere ansatte, som hevder at de er blitt utsatt for «fiendtlig rasediskriminering».

Ifølge The Washington Post skal en av lederne der, Judith Slater, ha antydet at svarte menn er konebankere og ytret fornærmende og rasistiske stereotyper, og gjort narr av hvordan ansatte uttaler enkelte ord.

De ansatte hevder at toppsjefene i årevis har vært kjent med Slaters angivelig rasistiske oppførsel, men at toppsjefene har fortalt dem at de «ikke kunne gjøre noe fordi Slater visste for mye om enkelte ledere», inkludert Ailes og O’Reilly.