Storbritannias statsminister Theresa May har ankommet Tyrkia for samtaler med landets president, dagen etter at hun møtte USAs nyinnsatte president Donald Trump.

May ankom Tyrkia lørdag, etter at hun fredag som første utenlandske regjeringssjef hadde et møte med Trump i Washington.

I Ankara skal Storbritannias statsminister møte president Recep Tayyip Erdogan og statsminister Binali Yildirim. Et av hovedtemaene for samtalene er handelssamarbeid mellom Storbritannia og Tyrkia når britene forlater EU. I tillegg skal de etter planen diskutere økt samarbeid om sikkerhet og kampen mot terror.

Det er også ventet at Syria og forsøkene på å få på plass en fredsløsning for Kypros vil være blant temaene som tas opp.

Siden det mislykkede militærkuppet i Tyrkia i juli i fjor er flere tusen personer anholdt, mistenkt for å ha koblinger til den religiøse lederen Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA. Erdogan har beskyldt Gülen for å stå bak kuppforsøket, selv om han selv har avvist det. I tillegg har mer enn 100.000 offentlig ansatte blitt avskjediget.

I en uttalelse fra Mays kontor står det at Storbritannia oppfordrer Tyrkia til å «sikre at svaret er berettiget og i tråd med internasjonale menneskerettighetsforpliktelser». (©NTB)

