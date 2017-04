Frankrike: Assad lyver om gassangrep

ANNONSE

Påstandene om at syriske styrker sto bak et gassangrep mot byen Khan Sheikhoun, er fabrikkerte, sa Assad i et intervju med AFP torsdag.

Fredag fulgte Ayrault opp med å si at det er Assads påstander som er oppspinn.

– Det er 100 prosent løgn og propaganda. Det er 100 prosent ondskap og kynisme, sa Ayrault fredag under et besøk i Kina.

Over 80 sivile, deriblant nesten 30 barn, ble drept i angrepet nord i Syria tirsdag 4. april. Ifølge Storbritannia og Tyrkia viser prøver at nervegassen sarin ble brukt, og både USA og en rekke andre land mener alt tyder på at det syriske regimet sto bak.

Assad sa torsdag at syriske myndigheter ikke lenger har kjemiske våpen, og at dersom han likevel hadde hatt tilgang på slike stridsmidler, ville han ikke ha benyttet dem.

Tidligere denne uken uttalte Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu at Assads regime fortsatt har kjemiske våpen.

Russlands president Vladimir Putin anklaget denne uken opprørere i Syria for å framprovosere angrep mot Assad-regimet ved hjelp av kjemiske våpen, og sa han venter flere slike angrep.

Russland har bekreftet at syriske kampfly angrep Khan Sheikhoun 4. april, men har i likhet med Assads regime benektet at det ble brukt kjemiske våpen i angrepet. Derimot ble det lekket ut giftig gass fra et av opprørernes våpenlagre som ble truffet i flyangrepet, het det i en uttalelse fra Moskva.