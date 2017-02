LØSNET VÅDESKUDD: To personer ble lettere såret da en skarpskytter fra politiet ved et uhell løsnet et vådeskudd. Hendelsen skjedde tirsdag da president François Hollande var i ferd med å åpne en ny hurtigtogslinje i småbyen Villognon sørvest i Frankrike. Foto: Yohan Bonnet (AFP)

Fransk politi løsnet vådeskudd under Hollandes tale

To personer ble lettere såret da en skarpskytter fra politiet ved et uhell løsnet et vådeskudd mens den franske presidenten holdt en tale.