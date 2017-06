Fransk valgdagsmåling: Macrons parti får flertall i nasjonalforsamlingen

ANNONSE

Selv om valgdsmålingene varierer noe, ligger presidentens bevegelse uansett an til å få rent flertall i den franske nasjonalforsamlingen, som har 577 seter.

Kantar Public-onepoint og Ipsos' målinger tyder på at partiet og dets allierte vil sikre seg mellom 355 og 360 seter, mens målingen fra Elabe viser at partiet vil vinne mellom 395 og 425 seter.

Det er noe mindre enn ventet, ettersom målinger før helgen antydet at partiet kunne få opptil 470 seter.

Alle de tre målingene antyder samtidig at sentrum-høyre-partiet Republikanerne vil bli det nest største partiet i nasjonalforsamlingen. Sammen med sine allierte anslår Ipsos-målingen at de vil vinne 125 seter.

Nasjonal front kunngjorde samtidig at partileder Marine Le Pen, som var motkandidat til Macron i presidentvalget, har sikret seg et sete i nasjonalforsamlingen. Partiet ligger an til å få rundt åtte seter.

LES også: Svikt i valgdeltakelsen i Frankrike