Franske medier: Frykt for voldelige demonstrasjoner etter valget

ANNONSE

Det er ikke bare terror som bekymrer den franske etterretningstjenesten i forbindelse med første runde i det franske presidentvalget søndag, skriver Le Figaro.

SISTE: Valgdagsmåling: Macron og Le Pen går videre til andre valgrunde.

Les også: Belgisk-TV: Macron og Le Pen leder

I et hemmeligstemplet notat som avisa Le Parisien har fått tilgang til, nevner franske beredskapsmyndigheter og etterretningstjenesten muligheten for potensielt voldelige demonstrasjoner etter at valgresultatet legges fram.

«Trussel fra jihadister» står øverst på lista, men også demonstrasjoner, både planlagte og spontane som kan føre til vold i byer og andre områder, nevnes.

Det står videre at alle de ulike direktoratene for offentlig sikkerhet frykter uro «dersom politiske partier som omtales som ekstreme, går videre til andre valgrunde».

Le Figaro skriver videre at dersom Nasjonal front-leder Marine Le Pen eller ytre venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon går videre, kan demonstrasjoner «nesten sikkert» forventes, og det pekes på venstreekstreme bevegelser som kan «skape alvorlige forstyrrelser».

Etterretningstjenestene forbereder seg også på mulige demonstrasjoner fra forskjellige yrkesgrupper. For å kunne håndtere mulige protester, er økte sikkerhetstiltak iverksatt. Blant annet sørger flere enn 50.000 politi og soldater for sikkerheten over hele Frankrike søndag.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?