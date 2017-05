Franske spesialstyrker jakter på franske IS-krigere i Mosul

ANNONSE

I månedsvis har en fransk spesialstyrke med kriminalteknikere på slep operert i Irak, ifølge den amerikanske avisen. Nå deltar de under offensiven mot IS i Mosul, der den ytterliggående islamistgruppa fortsatt holder stand i gamlebyen.

Spesialstyrken leter etter franske statsborgere som har sluttet seg til IS og som kjemper for å opprette et islamsk kalifat i Midtøsten. Når franskmennene mener å ha lokalisert en navngitt fransk IS-kriger, gis opplysningene videre til irakiske styrker, slik at de kan drepes eller stilles for retten.

Et ukjent antall franske statsborgere skal ha blitt drept av irakiske soldater eller henrettet etter å ha blitt dømt til døden som følge av franskmennenes sporingsarbeid.

Avisen skriver også at den franske styrken, som består av cirka 40 soldater og kriminalteknikere, også bruker tid på å gå fra hus til hus, fra sykehus til sykehus, på jakt etter landsmenn.

Formålet er ikke å bringe krigerne hjem og stille dem for retten i Frankrike, men å sørge for at de aldri mer kommer tilbake og forsøker å gjennomføre terrorangrep på fransk jord, ifølge Wall Street Journal.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?