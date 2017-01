Fredag skal han fortelle Donald Trump det Trump ikke vil høre

ANNONSE

Sjefene for FBI og CIA, samt den nasjonale etterretningsdirektøren James Clapper, skal brife den kommende presidenten om hackingen av epostene til Det demokratiske partiet.

Etterretningsorganisasjonene har konkludert med at Russland sto back cyberangrepet for å påvirke valget i Trumps favør, noe Trump har avvist og latterliggjort i sosiale medier.

- Utsatt

I opptakten til møtet har Trump kommet med flere sleivspark til etterretningsorganisasjonene. Blant annet har han hevdet at tidspunktet for brifingen ble forskjøvet.

- Brifingen om den såkalte «russiske hackingen» er utsatt til fredag, kanskje trengs det mer tid for å bygge en sak. Veldig rart, skrev Trump tirsdag.

I etterkant ble dette avvist av høytstående etterretningskilder, som hevdet at planen hele tiden hadde vært at møtet skulle holdes fredag.

If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House wait so long to act? Why did they only complain after Hillary lost? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2016

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2016

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2017

The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

So how and why are they so sure about hacking if they never even requested an examination of the computer servers? What is going on? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

to make up their own minds as to the truth. The media lies to make it look like I am against "Intelligence" when in fact I am a big fan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

KRITISK: Donald Trump.

- Russland sto bak

En av dem Trump møter fredag er etterretningssjef James Clapper.

- Det er forskjell på skepsis og nedvurdering, sier han om Trumps kritikk.

I en høring i Senatet torsdag sto Clapper fast ved at Russland sto bak hackingen av Det demokratiske partiet og lekkasjene av dokumenter fra partiet i løpet av valgkampen.

- Vi mener at bare Russlands øverste embetsmenn kan ha gitt grønt lys til datatyveriene med fokus på valgkampen og offentliggjøringen av opplysningene, het det i en felles uttalelse han la fram for Senatet sammen med sjefen for NSA, Michael Rogers, og viseministeren for militær etterretning, Marcel Lettre.

Torsdag ble det klart at Trump har valgt Dan Coats, som har vært republikansk senator for Indiana helt til det nye Senatet trådte sammen for få dager siden, til å ta over etter James Clapper.

Vender ryggen til Trump

Fredag ble det kjent at tidligere CIA-sjef James Woolsey vender ryggen til Donald Trump. Han vil ikke lenger være rådgiver for den påtroppende presidenten.

Dette kommer bare noen dager etter at Woolsey gikk imot Trump ved å støtte etterretningsbyråene i påstanden om at Russland påvirket valget.

FERDIG: James Woolsey.

- Fra og med nå er ikke Woolsey lenger seniorrådgiver for påtroppende president Trump eller hans overgangsteam, heter det i en Twitter-meldingfra Woolseys talsmann Jonathan Franks.

75 år gamle Woolsey var CIA-sjef under president Bill Clinton på 1990-tallet, og han har siden 1970-tallet også hatt en rekke andre toppstillinger i USA.

Ifølge amerikanske medier skal Woolsey ha kommet på kant med Trump fordi han følte seg utestengt fra samtalene mellom den påtroppende presidenten og hans nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

(©NTB/Nettavisen)