Fredsprisvinner Lech Walesa innlagt på sykehus

Den tidligere polske presidenten og fredsprisvinneren Lech Walesa er innlagt på sykehus, opplyser 73-åringens sønn.

Jaroslaw Walesa sier at faren hans dessverre føler seg svak. Ifølge nyhetsbyrået AP er Walesa innlagt med hjerteproblemer.

Nyhetsbyrået AFP skriver at 73-åringen har høyt blodtrykk og at det gjøres flere tester ved sykehuset i Gdansk.

Walesa ble i 1983 tildelt Nobels fredspris for sin kamp for organisasjonsfrihet i Polen og han var landets president fra 1990 til 1995. Han er kjent for sin innsats med å forhandle fram en ikkevoldelig avvikling av kommunismen i Polen.

Den siste tiden har han kritisert Polens konservative regjering for å undergrave demokratiet og for å skade Polens bånd til flere av EU-landene.

Det har vært ventet at Walesa skulle delta på en demonstrasjon mot den månedlige markeringen som det regjerende populistiske partiet PIS holder i minne om president Lech Kaczynski og 95 andre som mistet livet i et flykrasj i Russland i 2010. Lederen for PIS er Kaczynskis tvillingbror Jaroslaw. Opposisjonelle sier de månedlige markeringene brukes for å sikre støtte for regjeringspartiet.

Walesa har tidligere stilt spørsmål ved om Jaroslaw Kaczynski har ønsket å gjøre Polen til et diktatur gjennom en rekke reformer.