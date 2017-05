Første terroroffer identifisert

18 år gamle Georgina Callander er det første offeret britiske medier navngir etter angrepet på Manchester Arena.

Det var en venn av familien som la ut bildet på Twitter.

- Til min vakre beste venn. Jeg håper du hviler i fred min kjære. Jeg elsker det så mye og jeg vil alltid savne deg, står det i meldingen.

Callander var elev på Runshaw College i Leyland og var i ferd med å avslutte sitt andre år med helse- og sosialfag. Skolen har uttrykt sin store sorg over nyheten om hennes død.

På 18-åringens Instagram-konto ligger bilder av henne og Ariana Grande, artisten hun hadde sett på scenen før hun døde.

Så langt er det meldt om 22 døde og 59 skadde etter at en selvmordsbomber sprengte seg selv og andre i luften under en Ariana Grande konsert i Manchester Arena mandag.

Det var mange unge mennesker på konserten, og flere av ofrene er barn.

Sosiale medier flommer over av bilder av unge mennesker som er savnet etter tragedien mandag kveld. Mange av disse er trolig bare savnet, og har ikke nødvendigvis blitt fysisk skadd i handlingen.

Politiet mener nå at de vet hvem gjerningsmannen var, men går ikke ut med navn.

To my beautiful best friend I hope you rest in peace my darling 💛 I love you so much and will always miss you 💔 #manchesterattack pic.twitter.com/4CNlkNxoC9