Det kommer fram i en studie publisert i Nature Ecology & Evolution. Studien hevder at inntak av frukt er noe av hovedårsaken til at det skapes energi som gjør at hjernen utvikler seg. Tendensen med større utviklede hjerner er tydeligere hos fruktspisende skapninger enn hos dem som primært spiser simplere mat, for eksempel blader.

– Det er derfor vi har fått disse sinnssykt store hjernene. Kvaliteten på maten vår har økt, sier Alex Decasien ved New York University, som er en av forfatterne bak studien.

Forskjellen på hjernestørrelsen mellom de to gruppene er om lag 25 prosent.

– Hjernen utgjør 2 prosent av kroppsvekten, men den tar opptil 25 prosent av energien vår. Det er et "kostbart" organ, påpeker forskeren.

