Funn av kroppsdel i vannkanten i Sverige

- Det er ennå for tidlig å si om funnet kan relateres til den danske etterforskningen i forbindelse med Kim Wall, skriver politiet i København.

En kroppsdel er funnet ved strandkanten i Höllviken i Vellinge i Sverige, skriver Aftonbladet.

Det er ikke langt fra stedet hvor kroppsdeler av den svenske journalisten Kim Wall ble funnet, og dansk politi er derfor informert.

- Det pågår nå leting i farvannet. I Sverige vil det bli iverksatt tekniske undersøkelser av funnet, men det er ennå for tidlig å si om funnet kan relateres til den danske etterforskningen i forbindelse med Kim Wall, skriver dansk politi i en pressemelding.

Funnet er gjort noen mil sørvest for den danske øya Amager. Kroppen til Kim Wall ble mandag funnet rett sørvest for Amager, uten armer, ben og hode. Ubåten som Wall var på tur i, ble senket i Køge Bugt, som ligger noen mil vest for Vellinge.

DNA-analyse



Kriminalteknikere er nå på plassen for å kontrollere og undersøke funnet. Videre vil det bli undersøkt av rettsleger.

- Det vil bli levert til rettsleger og så må det gjøres en DNA-analyse for å se om det matcher med en savnet person, sier Åsa Emanuelsson, pressetalsperson ved politiet i region Syd, til Aftonbladet.

Emanuelsson understreker også at det er for tidlig å si noe om hvorvidt funnet er koblet til Kim Wall.

Hevder det skjedde en ulykke



Wall forsvant for to uker siden under en tur i den hjemmelagde ubåten til Madsen, i forbindelse med en reportasje. Han er pågrepet og siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Petter Madsen selv har hevdet det skjedde en ulykke om bord i ubåten Nautilus.

