Funnet 18 år etter kidnappingen – forsvarer kidnapperen

NEW YORK (Nettavisen): Åtte timer etter at hun ble født, ble Kamiyah Mobley (18) kidnappet fra en fødestue i Florida i 1998. En kvinne hadde kledt seg ut som sykepleier og stakk av med henne.

I 18 år levde Kamiyahs foreldre – Craig Aiken og Shanara Mobley – med sorgen over tapet og uvissheten om hvilken skjebne jenta deres fikk. Så klarte politiet endelig å løse saken. De fant henne i Walterboro i South Carolina, 300 kilometer unna.

DNA-tester bekreftet at det var den samme jenta, som i 18 år hadde levd med navnet Alexis Manigo.

- Hun tar det så godt som man kan forvente. Hun har mye å ta innover seg, mye å tenke på. Jeg er ikke i nærheten av å forstå hvor vanskelig dette er, sa sheriff Mike Williams.

Normal oppvekst



En drøy uke senere har 18-åringen snakket med amerikanske TV-stasjoner om den uvanlige situasjonen. Det første møtet med hennes biologiske foreldre varte i om lag 45 minutter.

- Det var vidunderlig. Det kunne ikke ha gått bedre. Det er en følelse du ikke kan forklare, som er vanskelig å beskrive med ord. 18 år. Det kommer til å bli vanskelig å ta igjen det, sa faren, Craig Aiken, til WSCS News etterpå.

Etter kidnappingen hadde Alexis en normal oppvekst med det hun lenge trodde var sin mor, Gloria Williams.

- Vi hadde et helt vanlig mor-datter-forhold. Det var surrealistisk å se henne i håndjern. Hun gjorde en feil, men alt som kom ut av det, var ikke negativt, forteller hun til NBC.

- Den kjærligheten jeg har for moren min, vil aldri forandre seg. Hun gjorde en feil, men jeg ble elsket, sier 18-åringen til ABC News.

Nå er Alexis Manigo i den umulige situasjonen at hun ønsker å hjelpe kidnapperen, som hun ser på som sin mor, til en mildest mulig fengselsstraff, samtidig som hun ønsker å bli kjent med sine egentlige foreldre. Den sistnevnte prosessen går bra så langt, forteller hun.

- Jeg synes at jeg skylder dem det, å gi dem en sjanse, å bli kjent med dem. Jeg sier ikke at de ikke ville ha vært gode foreldre. Jeg sier absolutt ikke det, men det ville ha vært et annerledes liv. Når du finner ut at du har enda en familie der ute, betyr det bare mer kjærlighet, sier 18-åringen til ABC News.

Usikker på navnet

Og navnet? Hun ble født Kamiyah Mobley, men er vant med Alexis Manigo.

- Det er litt mye for meg, men hvis du kjenner meg som «Alexis», kan du kalle meg «Alexis». Hvis du kjenner meg som «Kamiyah», kan du kalle meg det også. Jeg har ikke rukket å tenke over dette ennå. Jeg må ta ett skritt av gangen. Uansett hva du kjenner meg som, vet jeg hvem jeg er.

En viss mulighet til å forberede seg, har Alexis Manigo hatt. Arika Williams, som trodde hun var Alexisæ halvsøster, fortalte nylig til People Magazine at Alexis allerede for to år siden fikk vite at hun var kidnappet, da hun søkte på en jobb, men ikke kunne skaffe fødselsattest eller ID-bevis.

- Alexis klagde til moren sin og spurte «Mamma, hvor er sakene mine? Jeg vil ha denne jobben». Da brøt Gloria sammen og fortalte henne hva grunnen var, hvorfor hun ikke kunne gjøre det. Fordi hun hadde kidnappet henne.