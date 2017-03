G20 dropper løfter om klima og frihandel

ANNONSE

Når finansministrene i G20 møtes, pleier de alltid å vedta en erklæring der de lover å arbeide for økt handel og stå imot proteksjonisme. Det skjedde ikke denne gangen.

I stedet erklærte ministrene fra verdens 20 største økonomier lørdag at de "jobber for å styrke handelsbidraget i våre økonomier". Til sammenligning tok finansministrene i fjor til orde for å motstå alle former for proteksjonisme.

G20-møtets slutterklæring regnes dermed en stor seier for USAs president Donald Trump, som har inntatt en proteksjonistisk holdning og uttrykt sterk misnøye med frihandelsavtaler.

LES mer: Brende: - Slik var møtet med Rex Tillerson



Ingen klimaløfter

Da finansministrene rundet av de to dager lange møtet i Baden-Baden i Tyskland lørdag, lot de også være å nevne kampen mot klimaendringer i sluttdokumentet.

På fjorårets G20-møte var nettopp handling for å bekjempe klimaendringer nevnt i slutterklæringen. Ifølge AFPs kilder kunne ikke den amerikanske delegasjonen forplikte seg til klimaet på årets møte ettersom de hadde fått klare instrukser fra Washington om å la være.

Fraværet av klimaforpliktelser i G20s erklæring utgjør et nytt tilbakeslag for klimakampen, mener aktivister. Fra før har Trump foreslått å strupe bevilgningene til klima og miljø i sitt utkast til statsbudsjett.

Varsellamper

Slutterklæringen er ikke bindende, men den er viktig fordi den legger føringer for global økonomi- og finanspolitikk.

USAs president Donald Trump har fått stormaktenes varsellamper til å blinke rødt med sin "Amerika først"-politikk. Handelsavtaler kan stå for fall, og bekymringen er stor for at USA vil begynne å sette opp barrierer for å beskytte innenlandsk industri mot konkurrenter i andre land.

LES også: Store miljø- og utenrikskutt i Trumps budsjettforslag



Da USAs finansminister Steven Mnuchin besøkte Berlin før G20-møtet, sa han at Det hvite hus ikke hadde noe ønske om å starte en "handelskrig".

Trump støtter frihandel, men handelen må også være rettferdig, forklarte Mnuchin. Han gjentok USAs bekymring for valutamanipulering i land med store handelsoverskudd.

G20-landene omfatter to tredeler av verdens befolkning, 85 prosent av verdens økonomiske produksjon og 80 prosent av den globale handelen.