Gamle uttalelser biter Donald Trump og Michael Flynn

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Begge kamrene i Kongressen, altså Representantenes hus og Senatet, er i gang med høringer for å avdekke omfanget av Russlands innflytelse på presidentvalget i 2016.

Michael Flynn har tilbudt seg å vitne i Russland-høringene i Washington hvis han får immunitet. Donald Trumps tidligere rådgiver innenfor nasjonal sikkerhet bekrefter dette gjennom sin advokat.

«General Flynn har definitivt en historie å fortelle, og han vil svært gjerne fortelle den, hvis omstendighetene tillater det. Av respekt for komiteene ønsker vi ikke nå å kommentere detaljene i diskusjonene mellom rådgiverne til general Flynn og komiteene i Huset og Senatet, annet enn å bekrefte at disse diskusjonene har funnet sted,» skriver Flynns advokat Robert Kelner i en pressemelding.

President Donald Trump støtter Flynn via Twitter. Fredag morgen, amerikansk tid, postet han at «Mike Flynn bør be om immunitet fordi dette er en heksejakt (en unnskyldning for det store valgtapet) fra media og demokratene, av historiske proporsjoner».

Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 31, 2017

En annen Twitter-melding fra Donald Trump får imidlertid også oppmerksomhet nå.

9. oktober antydet Trump at man bare trenger immunitet dersom man er skyldig i lovbrudd, da han tvitret «Til Hillary Clinton: Hvorfor trengte fem personer i staben din immunitet fra FBI?».

Om ikke den antydningen er klar nok, uttalte han seg også i klartekst i september, ifølge The Washington Post.

- Årsaken til at de får immunitet, er at de gjorde noe galt. Hvis de ikke gjorde noe galt, tenker de ikke på immunitet.

General Michael Flynn jobbet på dette tidspunktet for Trump, og gjentok sjefens budskap i et intervju han ga i NBC-programmet «Meet the Press».

- Når du blir gitt immunitet, betyr det at du sannsynligvis har begått en kriminell handling, sa Flynn.

Michael Flynn Meet The Press Interview Sept 2016 https://t.co/DqHsQQivnT — Barbara Cavallo (@MamaCavallo) March 31, 2017

Ifølge både Donald Trump og Michael Flynn, er det med andre ord et klart tegn at Flynn nå forhandler om immunitet.

Virkeligheten er sjelden så svart/hvit, så man skal være forsiktig med å trekke konklusjoner, men vi kan vel i det minste konkludere med at gamle uttalelser plutselig kan bite hardt?