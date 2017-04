Gir råd til svenske muslimer: - Kvinner skal ikke ha på seg parfyme når de går ut

ANNONSE

Foreningen Sveriges förenade muslimer (SFM) skaper på ny overskrifter i svenske medier og debatt på tvers av trosgrenser etter at avisa Aftonbladet har publisert en video fra foreningens YouTube-kanal der en foreleser gir råd om hvordan kvinner bør te seg.

I denne videoen sier SFM-foreleseren Muadh Zamzam at jenter på 12 år havner i helvete, og sammenligner samtidig kvinner med sjokolade:

Les også: Ble sykemeldt etter hijabstrid på sykehjem

- Hun skal ikke gå ut uten tillatelse fra sin mann, uttaler foreleseren Muhammad al-Shahrani på videoen, en video som nå er borte fra foreningens YouTube-kanal og Facebook-side.

På videoen, som er fra oktober 2015, ser man tolken Abu Saad oversette det Muhammad al-Shahrani sier.

Erik Stephansen: Endelig har svenske medier våknet

- Klær fra topp til tå

Foreleseren sier blant annet at kvinnen skal ha på seg klær fra topp til tå når hun går ut.

- For det andre skal hun ikke ha på seg parfyme når hun går ut.

Muhammad al-Shahrani synes å være i godt humør under forelesningen. Vi ser ham tulle og le med oversetteren. Dette står i kontrast til de råd han gir til kvinner:

- En kvinne skal ikke begynne å tulle, le og prate og stille masse spørsmål, bare prate når det trengs, sier han ifølge oversettelsen.

I en video fra SFM fra 2014 ser man Muadh Zamzam sammenligne kvinner med diamanter eller gull og spørre tilhørerne om de vil stille dem ut eller beskytte dem.

I en annen sekvens sammenlignes kvinner med sjokolade, der man skal styre unna de som ikke er pakket inn, skrev Aftonbladet sist uke.

Gunnar Stavrum: Trump har mest rett om Sverige

Får statsstøtte

Sveriges förenade muslimer fikk i fjor over en halv million svenske kroner i statsstøtte. Så sent som i januar i år fikk de økonomisk støtte fra Göteborg by. Nå risikerer de å måtte betale tilbake store summer.

I forrige uke rapporterte Aftonbladet om en annen foreleser, Muadh Zamzam, som uttalte at 12 år gamle jenter som ikke dekker seg til havner i helvete.

Uttalelsen ble møtt med sterk kritikk, også fra svenske muslimer som mente at imamen forvrenger islam.

Konfrontert med uttalelsene i videoen, sier Zamzam at sitatene er tatt ut av sammenhengen: - Man må se på hele forelesningen, ikke bare plukke det man vil. Det er en lang forelesning, sier han til Aftonbladet. På spørsmål om 12 år gammel jenter havner i helvete, svarer han: - Det bestemmer Gud. Det er ikke jeg som har nøkkelen til helvete. Og som tar ut og inn folk.

- Trenger tid på å svare

SFM har lagt ut en melding på sine nettsider onsdag der de ber om tid til å svare på kritikken. De peker på at SFM er en ideell forening og at alt arbeid skjer på fritid.

- Det innebærer at vi ikke har tid eller kapasitet til å ta imot eller håndtere de mengder av henvendelser vi akkurat nå får fra ulike hold, heter det i meldingen.

SFM skriver at det vil ta tid før de kan samles, vurdere og beslutte hva som er de riktige skritt videre.

- Når det gjelder de konkrete opplysninger om hva som er sagt på ulike forelesninger må vi i styret å gjennomgå hva som skal gjøres og hvordan vi stiller oss til det. I mellomtiden oppfordrer vi til ro, til ikke å spekulere, ikke å fremme anklager eller la en medielogikk som forsterker fascismen og den globale islamofobien få dominere, skriver SFM på sverigesmuslimer.se.

Den siste videoen stammer fra en forelesning som ble holdt i oktober 2015. Foreleseren sheikh Muhammad al-Shahrani skal ha fått en ny invitasjon til SFM i desember, skriver Aftonbladet.

Les også: Helleland uroet over mulig splittelse mellom sunnier og sjiaer i Norge