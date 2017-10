Gjerningsmannens far var på FBIs liste over USAs mest ettersøkte

Stephen Paddock (64) hadde rent rulleblad, mens faren Benjamin Hoskins Paddock sto i sin tid på FBIs liste over USAs mest ettersøkte.

OSLO (Nettavisen, NTB): Faren til den antatte gjerningsmannen bak Las Vegas-massakren - Benjamin Hoskins Paddock - sto i sin tid på FBIs ti på topp-liste over USAs mest ettersøkte, skriver The Washington Post.

Massakren i Las Vegas er den blodigste masseskytingen i moderne amerikansk historie (Nattklubbskytingen i Orlando på andreplass og Virginia Tech på tredje), skriver amerikanske medier.

Les mer: Dette vet vi om gjerningsmannen

58 drept og 515 såret



Like før klokka 17 mandag norsk tid bekrefter politiet at 58 personer er drept og 515 er skadd.

Mens den antatte gjerningsmannen Stephen Paddock hadde rent rulleblad, var Paddock senior en bankraner på flukt og en far som sjelden var til stede for sønnene, ifølge Eric Paddock, broren til Stephen Paddock.

Eric Paddock, som bor i Orlando i Florida, forteller ifølge The Washington Post at han kjente til at broren eide noen håndvåpen, men at han ikke visste om automatvåpnene han skal ha brukt under massakren under en countrykonsert på Las Vegas Strip.

Eric Paddock sier broren ikke drev med jakt og sjelden skjøt med våpnene han eide.

Eric Paddock, broren til den antatte gjerningsmannen etter massakren på Las Vegas, fikk raskt huset i Orlando i delstaten Florida omringet av pressefolk.

Lamslått bror

Eric Paddock, som ble intervjuet i oppkjørselen hjemme før han satte seg i bilen og dro til et møte med FBI, sier han er fullstendig lamslått etter det som er skjedd. I et kort intervju med avisen Orlando Sentinel sier han at han ikke kan forstå eller forklare brorens handlinger, melder NTB.

- Vi har overhodet ingen forklaring. Jeg kan ikke forestille meg hvorfor han skulle gjøre noe slikt. Hvis dere i pressen finner ut noe, gi oss beskjed! Jeg fatter ingenting, sier Eric Paddock.

Han forteller at broren sendte ham en tekstmelding sist gang fem dager etter at orkanen Irma hadde truffet Orlando for å sjekke om noen i familien var berørt. Han tekstet og spurte «Hvordan har mamma det?», opplyser broren. Moren, som er i 90-årene, skal være forvirret og i sjokk som resten av familien etter at hun hørte om massakren.

Drev med gambling

Før massakren søndag levde Stephen Paddock et liv der han ofte kunne bli borte i dager av gangen for å spille på casinoer, forteller naboer ifølge The Washington Post. Han var en hyppig gjest i Las Vegas. Ifølge broren kunne 64-åringen satse store summer - titusener av dollar av gangen - på pengespill.

Stephen Paddock jobbet tidligere som regnskapsfører, men skal også ha vært involvert i eiendomsinvesteringer. Dette skal ha vært hus og leiligheter rundt Orlando. Ifølge broren hadde han ingen barn.

Eric Paddock sier han ikke kjenner til at broren skal ha hatt noen psykiske lidelser, alkohol- eller narkotikaproblemer.

Fakta: Massakren i Las Vegas

58 mennesker ble drept og 515 personer ble såret

Politiet har navngitt en gjerningsmann, 64 år gamle Stephen Craig Paddock fra Mesquite i Nevada. De mener han handlet alene.

Han ble funnet død av politiet i 32. etasje i Mandalay Bay Hotel and Casino, som ligger rett over gata for konsertarenaen på The Strip. Han tok trolig sitt eget liv.

Angrepet skjedde under en konsert med countryartisten Jason Aldean, med rundt 22.000 tilhørere til stede.

To av de drepte var politibetjenter som var på konsert på fritiden.

Politiet meldte først om skytingen kl. 22.38 søndag kveld lokal tid (mandag kl. 7.38). (Kilde: NTB)

Skjøt fra hotellrommet

Paddock hadde sjekket inn på hotellet som gjest. Gjerningsmannen skal ha skutt ut av to vinduer fra hotellrommet i 32. etasje og ned på området der 22.000 mennesker var samlet i forbindelse med en countrykonsert. Vitner har beskrevet det som å «skyte fisk i en tønne», melder CBS News.

Det ble funnet ti håndvåpen på Paddocks hotellrom. Han var død da politiet stormet rommet.

Konserten var siste del av en tre dager lang festival - Route 91 Harvest Festival. Konsertarenaen ligger ved The Strip, Las Vegas' mest berømte gate, der kasinoene ligger på rekke og rad.

FBI-talsmann Aaron Rouse sier etterforskerne så langt ikke har funnet noen forbindelse mellom Stephen Paddock og internasjonale terrorgrupper. Han uttalte dette etter at ISIS hadde gått ut og hevdet at de sto bak angrepet og at Paddock hadde konvertert til islam, men uten å kunne belegge dette med noen fakta.

Paddock bodde ifølge politiet i en seniorbolig i Medquite nordøst for Las Vegas sammen med 62 år gamle Mariou Danley. Hun ble etterlyst av politiet etter skytingen.

Hun ble lokalisert i utlandet. Hun var ikke med Paddock da han sjekket inn på hotellet i Las Vegas, ifølge politiet.

Trump: - Ren ondskap



President Donald Trump kalte angrepet «en handling i ren ondskap» da han talte direkte fra Det hvite hus mandag ettermiddag norsk tid. Presidenten vil reise til Las Vegas onsdag.



Trump uttrykte sorg og sjokk på vegne av nasjonen.

- Vi kan ikke fatte deres smerter, vi kan ikke forestille oss deres tap. Vi ber for dere, sa Trump om de mange pårørende. Om de mange skadde på sykehusene sa han likeledes at «vi ber for at dere raskt skal komme til hektene».

Les også: Alt om massakren i Las Vegas





Mest sett siste uken