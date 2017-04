Google-aksjen fosser fram

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Den første timen etter at børsen i New York åpnet fredag, steg aksjekursen til Googles eierselskap Alphabet med 4,8 prosent og ligger nå rundt 914 dollar.

Oppgangen kommer i kjølvannet av selskapets gode kvartalstall, som ble kjent torsdag.

Alphabet melder om en nettoinntekt på 5,4 milliarder dollar, eller 7,73 dollar per aksje, noe som er en markant oppgang fra fjorårets 4,2 milliarder eller 6,02 dollar per aksje i første kvartal.

Omsetningen i første kvartal i år var på hele 24,7 milliarder dollar, mot 20,2 i fjor.

Nå mener flere analytikere at kursen skal stige enda mer. Både UBS og RBC Capital setter 1050 dollar som et mål, ifølge Market Watch.

President Donald Trump foreslår i sitt budsjettutkast å senke skattesatsen for bedrifter til 15 prosent, noe som vil gjøre det enklere for Alphabet å «hente hjem» penger som oppbevares utenlands. Selskapet har ifølge Market Watch 49 milliarder dollar utenfor USA.

Hovedindeksene i New York har fått en rolig start på fredagen. Dow Jones og Standard & Poor 500 er i skrivende stund ned 0,09 prosent, mens Nasdaq er opp 0,02 prosent.